SOCAR Green создана для ускорения наших низкоуглеродных инициатив - Ровшан Наджаф

БАКУ /Trend/ - SOCAR Green создана для ускорения наших низкоуглеродных инициатив.

Об этом сказал президент SOCAR Ровшан Наджаф на мероприятии "Прогресс по декарбонизации в SOCAR: проблемы и достижения", проведенном в рамках COP29, сообщает Trend.

"Сегодня я хочу еще раз подтвердить приверженность SOCAR более экологичному будущему и продолжающемуся пути к нулевому уровню выбросов, прилагая особые усилия по внесению значимого вклада в достижение глобальных климатических целей", - сказал Р. Наджаф.

Он подчеркнул, что в прошлом году на COP28 международная энергетическая компания SOCAR обнародовала свое стратегическое видение достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году.

"Кроме того, мы вместе с нашими партнерами стали соучредителями OGDC (Oil & Gas Development Company), укрепляя нашу приверженность амбициозным целям декарбонизации. Прошел год, и я хочу сообщить, что мы глубоко привержены этому видению и добиваемся значительного прогресса в достижении наших целей. Важным шагом на нашем пути стало создание SOCAR Green для ускорения наших низкоуглеродных инициатив. SOCAR Green уже специализируется на разработке проектов в области возобновляемых источников энергии, исследованиях и внедрении технологий использования и хранения углерода, повышении энергоэффективности. Таким образом, SOCAR Green возглавит трансформационные усилия по диверсификации нашего энергетического портфеля и поддержке амбиций Азербайджана в области чистой энергии. Сотрудничество всегда было основой прогресса, и это особенно актуально при решении глобальной проблемы декарбонизации", - сказал Р.Наджаф.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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