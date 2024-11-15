В рамках COP29 обсуждена мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках COP29 с участием правоохранительных органов различных стран cостоялась сессия высокого уровня на тему «Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата».

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие генеральный прокурор Кямран Алиев, президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, заместитель премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), министр внутренних дел шейх Саиф бен Заид Аль-Нахайян и другие официальные лица.

На заседании, организованном генеральной прокуратурой Азербайджана, Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН), при сопредседательстве министерства внутренних дел ОАЭ, официальные лица стран проинформировали о мерах, принимаемых по борьбе с экологическими преступлениями.

К.Алиев и М.Бабаев проинформировали о мерах борьбы с экологическими преступлениями в Азербайджане.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал о работе, проделанной его страной в связи с экологическими инцидентами, констатировав важность совместных усилий правоохранительных органов.

Генеральный прокурор Бразилии Гинденбург Шатебриан отметил, что его страна также страдает от изменения климата. Он призвал защищать окружающую среду, способствовать продвижению инициатив в этом направлении.

Генеральный прокурор Кении, президент Африканской ассоциации прокуроров Ренсон Ингонга рассказал о проблемах, связанных с изменением климата, наблюдаемых в его стране.

Руководитель «Интерпола» Ахмад Насир аль-Раиси подчеркнул важность усиления глобальных мер по охране окружающей среды и рассказал о роли правоохранительных органов в этом вопросе.

Директор Совета Европы по правам человека и верховенству закона Джанлука Эспозито в своем выступлении сказал, что экологические преступления затрагивают не только одну страну, но и весь мир. Поэтому сотрудничество структур важно.

В завершение генеральный прокурор Кямран Алиев поблагодарил всех участников мероприятия.

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