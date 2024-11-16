Состоялся круглый стол на тему "Механизм регулирования выбросов углерода на границе" (ФОТО

БАКУ /Trend/ - 16 ноября в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики состоялся круглый стол на тему "Механизм регулирования выбросов углерода на границе (CBAM)".

Об этом сообщила Государственная налоговая служба, передает Trend.

Было отмечено, что в круглом столе приняли участие международные эксперты, специалисты по климатическому финансированию, представители государственных структур, частного сектора, сотрудники аудиторских компаний.

Открывая мероприятие, заместитель начальника ГНС Самира Мусаева сказала, что основной целью встречи является более глубокое изучение требований механизма CBAM - нового инструмента климатической политики, предлагаемого Европейским союзом и поэтапно реализуемого в настоящее время, выявление возможных трудностей в этой области и рассмотрение возможных решений для обеспечения эффективной подготовки. С.Мусаева подчеркнула, что дискуссии чрезвычайно важны с точки зрения нахождения баланса между борьбой с глобальным изменением климата и экономическим развитием.

За круглым столом, модератором которого выступил специалист Гарвардского университета Илай Сандлер, были заслушаны презентации и выступления партнера компании Ernst & Young Касии Клачинска Льюис, партнера PwC Надии Пикард и других экспертов.

Участники поделились теоретической и практической информацией о возможных сценариях влияния CBAM на деятельность бизнеса на глобальном и национальном уровнях, законодательных требованиях Европейского союза в этой области, обсудили готовность производителей и экспортеров к этому процессу. Было отмечено, что данный механизм может привести к позитивным изменениям в сфере борьбы с глобальным изменением климата, однако его успешное применение будет зависеть от справедливых подходов на глобальном уровне, обеспечения устойчивого развития и экологической справедливости.

На вопросы, возникшие в ходе мероприятия, были даны ответы и комментарии экспертов.

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