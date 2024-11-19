Всемирный банк будет содействовать инициативе "Baku Harmoniya" - директор банка

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) будет содействовать инициативе "Baku Harmoniya".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала директор по глобальным вопросам сельского хозяйства и продовольствия ВБ Шобха Шетти на запуске климатической инициативы для фермеров "Baku Harmoniya" в рамках COP29.

"Поздравляю председательство COP29 с запуском инициативы "Baku Harmoniya", которая станет важным инструментом для обмена и распространения знаний, привлечения инвестиций и расширения возможностей мелких фермеров. Эта инициатива прекрасно сочетается с обязательствами ВБ по продвижению устойчивого сельского хозяйства, обеспечению продовольственной безопасности и поддержке развития сельских районов для создания мира, свободного от бедности и благоприятного для жизни", — отметила она.

Директор Всемирного банка подчеркнула, что ВБ, будучи ведущим поставщиком финансовых ресурсов для поддержки мелких фермеров и климатического финансирования агропродовольственного сектора, применит свои знания и опыт для содействия инициативе "Baku Harmoniya".

"Мы строим нашу работу по устойчивому преобразованию агропродовольственного сектора на трех основах: знаниях, финансах и партнерстве. С момента подписания Парижского соглашения ВБ увеличил свои ежегодные климатически ориентированные инвестиции в сельское хозяйство в 8 раз, достигнув почти 3 миллиардов долларов к 2023 финансовому году.

В прошлом финансовом году доля финансирования, направленного на борьбу с изменением климата, составила 62 процента от общего объема кредитования в сельскохозяйственном и продовольственном секторах, что значительно превышает показатель 51 процента годом ранее. Мы также ведем работу по удвоению наших обязательств в области агрофинансирования и агробизнеса до 9 миллиардов долларов в год к 2030 году", — добавила она.