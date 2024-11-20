Изменения в налоговом законодательстве обеспечили существенный рост доходов бюджета

БАКУ /Trend/ - Работа, проводимая в связи с ликвидацией "теневой экономики" в Азербайджане, привела к значительным изменениям как в обеспечении доходов государственного бюджета, так и в прозрачности экономического оборота.

Об этом заявил сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству начальник Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли, сообщает Trend.

Он отметил, что помимо налогов, на налоговые органы возложен сбор взносов по обязательному государственному социальному страхованию, по безработице и обязательному медицинскому страхованию.

"Изменения в налоговом законодательстве и администрировании за последние годы обеспечили значительный рост фискальных доходов", - подчеркнул О.Назарли.

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