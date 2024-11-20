АСЕАН призывает к глобальной поддержке биоразнообразия на COP29

БАКУ /Trend/ - Центр АСЕАН по биоразнообразию (ACB) подчеркнул важность комплексных стратегий в области климата и биоразнообразия, заявила исполняющая обязанности исполнительного директора ACB Кларисса Арида на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

"Это влияет на углеродоемкие экосистемы и местообитания региона, где обитает более 25 процентов известных видов растений и животных на планете, а также на 670 миллионов людей, которые зависят от этого природного богатства", — заявила Арида. Она подчеркнула, что действия, направленные на сохранение биоразнообразия, часто напрямую приводят к решению проблем изменения климата, что признается ведущими мировыми организациями, такими как МПБЭУ и МГЭИК.

Арида повторила приверженность АСЕАН к интеграции биоразнообразия в климатические планы региона, подтвердив совместные заявления на КС16 и КС29 КБР. "Здоровые экосистемы — это природные решения, которые повышают устойчивость к экстремальным погодным явлениям и другим климатическим угрозам", — отметила она.

Центр АСЕАН по биоразнообразию, сотрудничая с государствами-членами и партнерами, поддерживает такие инициативы, как "Парки наследия АСЕАН" и "Зеленая инициатива АСЕАН", которые демонстрируют природоохранные решения для одного из самых уязвимых регионов мира.

"Для достижения целей Парижского соглашения и Глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия Куньмин-Монреаль крайне важна мобилизация финансовых ресурсов", — подчеркнула Арида, призвав к совместным усилиям для эффективного использования ресурсов в решении взаимосвязанных кризисов.

Будучи центром технической поддержки в Азии, ACB обязался играть ключевую роль в содействии с координированными действиями. "Интегрируя биоразнообразие в решения по изменению климата, мы сможем эффективно решать взаимосвязанные проблемы нашей планеты", — заключила она, подтвердив приверженность АСЕАН устойчивому развитию и глобальному сотрудничеству.