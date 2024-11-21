Всемирный банк расширяет климатические инициативы на Южном Кавказе - Роланд Прайс на COP29 (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) поставил борьбу с изменением климата в центр своей миссии.

Об этом в интервью Trend сказала региональный директор ВБ по Южному Кавказу Роланд Прайс.

Прайс рассказала о стратегических климатических инициативах организации и достигнутом прогрессе. "В октябре 2023 года мы пересмотрели наш мандат, - отметила она - Это стало сигналом для всех, что климат теперь стоит в центре нашей основной задачи по борьбе с бедностью".

В центре усилий ВБ по изменению климата три ключевые инициативы. Первая — это страновые отчеты о климате и развитии (CCDR), инструмент диагностики, представленный три года назад. "Цель этого отчета — помочь правительствам определить приоритеты действий, которые сокращают выбросы парниковых газов, повышают адаптацию и жизнестойкость, а также способствуют достижению более широких целей в области развития, — пояснила Прайс. - Суть в том, что существуют компромиссы. Это помогает правительствам задуматься: если бы у вас был 1 доллар, который вы могли бы потратить, где вы могли бы получить наибольшую отдачу от инвестиций в климат и развитие?"

Вторая инициатива — расширение финансирования борьбы с изменением климата. Прайс отметила, что ВБ превзошел свою первоначальную цель выделить 35 процентов от общего объема кредитов на климатическое финансирование, достигнув рекордных 42,6 миллиарда долларов в прошлом финансовом году. "В течение финансового года, заканчивающегося 30 июня 2025 года, мы планируем увеличить этот процент с 35 до 45 процентов, — сообщила она. — Это важно, потому что по мере оптимизации баланса банка общий объем кредитования будет расти, а значит, как процент, так и сумма на климатическое финансирование тоже будут увеличиваться".

Третья инициатива направлена на развитие партнерских отношений. Прайс подчеркнула важность сотрудничества с многосторонними банками развития (МБР) и частным сектором. "За последний год мы стали более целенаправленными. Как группа МБР мы поставили цель к 2030 году ежегодно выделять 120 миллиардов долларов на финансирование борьбы с изменением климата", — добавила она.

Прайс отметила, что саммит COP29 предоставляет уникальную возможность продемонстрировать усилия ВБ в решении климатических проблем, укрепляя его лидерство в области климатической политики. "Мы остаемся основным многосторонним банком развития, предоставляющим финансирование для борьбы с изменением климата. Эти инициативы отражают нашу приверженность решению климатических проблем и поддержке целей устойчивого развития", — сказала она.

Роль частного сектора в климатическом финансировании

Далее региональный директор ВБ рассказала о привлечении частного сектора к финансированию климатических инициатив и переходу к низкоуглеродной экономике.

"Правительства не могут справиться с этой задачей в одиночку, - подчеркнула Прайс. - Даже с поддержкой многосторонних банков развития вызов слишком велик. Поэтому мы акцентируем внимание на расширении возможностей для участия частного сектора, инвестиций и финансирования".

Прайс отметила, что банк помогает правительствам создавать структурированные дорожные карты для перехода к низкоуглеродной экономике, подчеркивая ведущую роль частного сектора. "Эти дорожные карты дают правительствам четкое представление о шагах на пути к устойчивому развитию и роли, которую может сыграть частный сектор", — пояснила она.

Одним из ключевых шагов в этом направлении стало создание в банке подразделения по мобилизации климатического финансирования. "Климатическое финансирование часто является либо недостаточным, либо слишком дорогим для правительств", — отметила Прайс. Новое подразделение сочетает гранты от частного сектора и доноров с финансовыми инструментами банка, такими как ресурсы Международной ассоциации развития (МАР) и Международного банка реконструкции и развития (МБРР). "Это позволяет поддерживать масштабные климатические проекты, включая государственно-частные партнерства и углеродные рынки", — добавила она.

ВБ также активно развивает углеродное финансирование, помогая странам создавать рынки для сокращения выбросов. "Все больше стран ищут способы организовать углеродные рынки, — отметила Прайс. - Цель — дать возможность странам и компаниям покупать и продавать квоты на выбросы, чтобы достигать глобальных климатических целей. Успешно снижающие выбросы страны могут получить дополнительное финансирование через эти механизмы".

Многосторонние банки развития объединяют усилия для повышения климатического финансирования

Роланд Прайс рассказала о новом подходе МБР, направленном на интеграцию климатических факторов в процессы развития.

"Задача действительно огромна, — отметила она. - Но это не означает, что мы боремся за крошки. Мы всегда работали с отдельными странами, ориентируясь на их амбиции в области развития. И все чаще эти разговоры касаются климата".

Региональный директор рассказала, как климатические аспекты становятся частью различных проектов. "Например, если раньше речь шла просто о строительстве лучших школ, то теперь мы обсуждаем, как сделать инфраструктуру устойчивой к климатическим изменениям или как установить солнечные панели для обеспечения электроснабжения. Мы все больше акцентируем внимание на выбросах парниковых газов, адаптации и жизнестойкости в наших взаимодействиях с правительствами".

Прайс также подчеркнула важность сотрудничества для реализации крупных проектов, приведя в пример подводный кабель в Черном море. "Это инфраструктурная программа стоимостью 3 миллиарда долларов. Мы знаем, что банк и правительства не могут справиться с этим в одиночку, поэтому активно сотрудничаем с другими МБР, такими как Азиатский банк развития и, возможно, Европейский банк реконструкции и развития. Заинтересованы все, и как только программа будет структурирована, мы посмотрим, как другие могут внести свой вклад", — пояснила она.

Для упрощения такого сотрудничества МБР разрабатывают соглашения о взаимном сотрудничестве. "Когда несколько МБР участвуют в одной программе, мы решаем, на чью политику будем опираться, чтобы снизить транзакционные издержки для правительств. Цель — избежать дополнительных "налогов", вызванных привлечением большого числа игроков, и обеспечить бесперебойное или хотя бы менее болезненное сотрудничество", — добавила Прайс.

Вклад ВБ в поддержку уязвимых слоев населения на Южном Кавказе

Всемирный банк активно поддерживает наиболее уязвимые слои населения на Южном Кавказе, сосредоточив усилия на устойчивости к изменениям климата и адаптации к ним, отметила Роланд Прайс.

"Мы фокусируемся на самых бедных и уязвимых сообществах", — подчеркнула она. Она выделила важность создания устойчивых сообществ, особенно в районах, подверженных стихийным бедствиям, таких как прибрежные зоны или берега рек. "Как мы можем гарантировать, что инфраструктура вокруг них устойчива и не подведет в трудные моменты?" — отметила она, акцентируя внимание на необходимости надежных решений для снижения рисков потрясений.

По ее словам, ВБ активно сотрудничает с государствами Южного Кавказа в разработке дорожных карт по переходу на низкоуглеродные технологии в таких ключевых секторах, как энергетика и транспорт. Она подчеркнула важность устойчивого транспорта для сокращения выбросов.

Проблема нехватки воды, особенно в Азербайджане, стала одной из главных тем обсуждения. "Многие из оросительных каналов требуют модернизации", — отметила Прайс. Она подчеркнула необходимость внедрения климатически устойчивых сельскохозяйственных технологий, которые позволяют экономить воду, при этом поддерживая высокую продуктивность.

Также ВБ активно работает над региональными инфраструктурными проектами, направленными на повышение устойчивости к изменению климата. В Азербайджане организация участвует в проектах по улучшению дорожной инфраструктуры, обеспечивая ее устойчивость к наводнениям, эрозии и экстремальным температурам. "Все сводится к множеству мелких деталей", — сказала Прайс, имея в виду такие элементы, как дренажные системы и адаптация мостов к климатическим воздействиям.

В Грузии акцент сделан на энергетическом переходе и модернизации сельскохозяйственного сектора. Прайс охарактеризовала эти инициативы как часть более широкой стратегии, направленной на практическое решение проблемы изменения климата на локальном уровне. "Наша работа заключается в переосмыслении инфраструктуры для реагирования на климатические изменения, которые происходят все чаще", — добавила она.

Прайс подчеркнула также актуальность проблемы снижения уровня Каспийского моря и его возможного воздействия на использование Среднего коридора как ключевого торгового маршрута.

"Мы рассмотрели влияние изменения климата на торговлю, особенно на Средний коридор, который является важным мультимодальным маршрутом с востока на запад. Он начинается в Центральной Азии, пересекает Каспийское море, проходит через Кавказ и далее через Черное море, соединяя Европу и Восток. Схожие вызовы возникают при мультимодальных перевозках, включая морские и железнодорожные маршруты", — отметила она.

По ее словам, климатические риски, такие как засуха, наводнения, экстремальная жара и холод, необходимо учитывать при строительстве и восстановлении транспортной инфраструктуры.

"Эти условия влияют на выбор материалов и расположение рельсов. Это важные аспекты, которые мы учитываем. Когда я говорю об изменении подхода, я имею в виду, что наши учреждения и правительства сегодня интегрируют эти факторы в свою работу. Климат больше не отдаленная угроза — он влияет на нас каждый день. Поэтому адаптация к изменению климата и снижение уязвимости к стихийным бедствиям стали неотъемлемой частью нашей повседневной деятельности", — подчеркнула Прайс.

ВБ о климатических вызовах на Южном Кавказе

Некоторые страны сталкиваются с критической нехваткой водных ресурсов, часто из-за того, что прежние источники пополнения, такие как осадки, сокращаются, отметила Роланд Прайс: "И засуха, и нехватка воды представляют собой серьезные вызовы. Наводнения — еще одна важная проблема, требующая решения".

"Это реальные трудности для стран, которым мы оказываем поддержку. Мы используем универсальные инструменты и объединяем усилия, чтобы помочь правительствам провести глубокий анализ и определить приоритетные задачи. Наша цель — найти решения, обеспечивая при этом прогресс в достижении долгосрочных целей развития", — подчеркнула она.

Один из ключевых инструментов Всемирного банка — это публикация Доклада о климате и развитии стран, который направляет правительства в разработке стратегий перехода к низкоуглеродной экономике, пояснила страновой директор.

"Мы также активно инвестируем в устойчивую инфраструктуру, создавая проекты, адаптированные к климатическим вызовам. Не менее важно модернизировать устаревшие объекты, чтобы они соответствовали требованиям изменяющегося климата. Кроме того, мы понимаем, что успешная реализация климатических проектов невозможна без укрепления институционального потенциала. Это касается как государственных учреждений, так и малого бизнеса. Многие предприятия нуждаются в поддержке, чтобы адаптировать свою продукцию к новым климатическим условиям. Поэтому мы сосредоточены на наращивании потенциала и предоставлении технической помощи для решения этих задач. Эти меры — лишь часть практических шагов, с помощью которых Всемирный банк помогает странам Южного Кавказа справляться с изменением климата и его последствиями", — заключила Роланд Прайс.