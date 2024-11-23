Бразилия подчеркивает важность амбициозных целей по национально определяемым вкладам на COP29

БАКУ /Trend/ - Необходимо, чтобы цели по национально определяемым вкладам (NDCs) были достаточно амбициозными.

Как сообщает Trend, об этом заявила министр окружающей среды и климата Бразилии Марина Сильва, выступая на заключительном пленарном заседании COP29.

"Здесь, в Азербайджане, наша основная задача заключается в обеспечении достаточного уровня ресурсов, финансов и механизмов реализации для достижения цели "Миссия 1.5". До COP30 мы должны сделать так, чтобы национально определяемые вклады (NDCs) были достаточно амбициозными для выполнения этой миссии", - сказала она.

Министр подчеркнула, что COP30 в Белене — это масштабная задача, решить которую возможно только совместными усилиями.

"Мы осознаем множество задач, стоящих перед каждым из нас. То, чего нам предстоит достичь на COP30 в Бразилии, станет результатом более чем тридцатилетней работы, основанной на нашей этической приверженности и политических обязательствах. Это усилия ради самого важного — основы жизни на Земле, поддержания её хрупкого баланса", - добавила Марина Сильва.