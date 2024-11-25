Названа основная цель денежно-кредитной политики ЦБА на 2025 год

БАКУ /Trend/ - Основной целью денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в 2025 году является поддержание инфляции в целевом диапазоне.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязимов во время обсуждения государственного бюджета на 2025 год в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

Он отметил, что это создает благоприятные условия для экономической активности.

Кязимов добавил, что в следующем году инфляция прогнозируется на уровне 5.8 процента.

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