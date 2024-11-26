В рамках проекта государственно-частного партнерства предусматриваются налоговые льготы - Аваз Гулиев

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Государственно-частное партнерство" для частных партнеров предусмотрены налоговые льготы по налогу на прибыль, подоходному налогу, по налогу на имущество и землю, а также льготы по добавленной стоимости по импорту.

Об этом сказал заместитель начальника Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при министерстве экономики Аваз Гулиев на мероприятии "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты", сообщает Trend.

Он отметил, что данный проект в основном реализуется с целью привлечения крупных инвестиций.

"В основном это проекты стоимостью свыше 30 миллионов манатов, охватывающие стратегические направления. А льготный период, предусмотренный проектом, охватывает не более 30 лет. В то же время аналогичные льготы касаются поддержки "зеленой" экономики в области возобновляемых источников энергии. Эти льготы предусмотрены и для проектов, связанных с производством электроэнергии", - подчеркнул Гулиев.

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