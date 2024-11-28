Внесена ясность в вопрос увеличения количества автобусных рейсов из Баку в Нахчыван (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - За девять месяцев этого года автобусами мы перевезли около 50 тысяч пассажиров из Нахчывана в Баку и в обратном направлении.

Об этом в интервью Trend заявил министр цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики Рахид Алекперли.

"В прошлом году эта цифра не превышала 30 тысяч. Это означает рост на 161 процент. Все это произошло благодаря нашей совместной организационной деятельности с Агентством наземного транспорта Азербайджана.

Эти процессы регулярно выполняются четырьмя организациями. Плотность пассажиров не наблюдается. У нас всегда есть в запасе автобусы.

При необходимости мы можем увеличить количество рейсов на 6-7 в день. Но в этом нет необходимости. Люди предпочитают больше самолеты, чтобы экономить время", - добавил он.

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