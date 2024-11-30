Азербайджан снизил расходы на импорт судов и лодок

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года Азербайджан импортировал суда, лодки и плавучие конструкции на сумму 28 миллионов 593 тысячи долларов США.

Как сообщили Trend в Государственном таможенном комитете, это на 46 миллионов 65 тысяч долларов США, или на 61,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Импорт судов за этот период составил 0,17% от общего импорта Азербайджана.

Отметим, что в прошлом году Азербайджан импортировал суда, лодки и плавучие конструкции на сумму 74 миллиона 658 тысяч долларов США.

За первые 10 месяцев прошлого года импорт судов составил 0,53% от общего импорта Азербайджана.

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