Тенденция к снижению уровня долларизации кредитов сохраняется - ЦБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Тенденция к снижению долларизации кредитов в течение 9 месяцев этого года продолжалась.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

За отчетный период кредиты в манатах выросли на 21.2%, а в иностранной валюте - на 6.3%. Доля кредитов в общей сумме кредитов в иностранной валюте снизилась на 2 процентных пункта и составила на конец сентября 16.6%.

Средневзвешенные проценты по нововыданным кредитам в манатах за отчетный период составили 16%, а средневзвешенные проценты по нововыданным кредитам в иностранной валюте - 6%.

"За 9 месяцев 2024 года активность кредитных вложений в экономику продолжилась. За отчетный период кредитный портфель (банковские и небанковские кредитные организации) увеличился на 18,5%, до 28,4 млрд манатов. Доля долгосрочных кредитов в составе кредитного портфеля на конец сентября увеличилась с 82,9% до 83,9% с конца прошлого года.

Объем долгосрочных кредитов на конец периода составил 23,8 млрд манатов. Доля краткосрочных кредитов за этот период снизилась с 17.1% до 16.1%. Объем краткосрочных кредитов на конец периода составил 4,6 млрд манатов. Без учета просроченных кредитов кредитные вложения в экономику за отчетный период выросли на 14,1% в сфере торговли и услуг, на 80,1% в сфере промышленности и производства и на 6,3% в сфере строительства.

Бизнес-кредиты, занимавшие самую высокую долю в структуре кредитного портфеля банков за отчетный период, выросли на 14% по сравнению с концом прошлого года, до 14,4 млрд манатов", - отмечается в сообщении.

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