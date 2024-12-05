ЦБА включил в свой реестр еще двух иностранных страховых брокеров

БАКУ /Trend/ - Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в реестр иностранных страховщиков, перестраховщиков и страховых брокеров включены компании "Howden Specialty Luxembourg, S.ά.r.l" Люксембурга и "Volante (DIFC)" Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на регулирующий орган.

С включением в реестр 23 ноября этого года еще двух иностранных страховых брокеров число иностранных брокеров, работающих на страховом рынке Азербайджана, достигло 95.

"Howden Specialty Luxembourg, S.ά.r.l" работает в сфере страхования и перестрахования с 22 февраля 2019 года, а "Volante" (DIFC) - с 30 сентября 2021 года.

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