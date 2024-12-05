Азербайджан увеличил производство чая

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года в Азербайджане было произведено 10 379 тонн чая.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Госкомстата.

Согласно информации, это на 734 тонны, или на 7,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

За 10 месяцев прошлого года в стране было произведено 9 645 тонн чая.

По состоянию на 1 ноября этого года, запасы готовой продукции составили 92,7 тонны, что на 18 тонн, или на 16,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно отчету Государственного таможенного комитета, в январе-октябре этого года было импортировано 12 259 тонн чая на сумму 64 миллиона 282 тысячи долларов США.

Этот показатель на 5 миллионов 835 тысяч долларов США, или на 10% больше в стоимостном выражении и на 1 037 тонн, или на 9,2% больше по объему, чем за тот же период предыдущего года.

Импорт чая в этот период составил 0,39% от общего импорта Азербайджана.

В то же время за 10 месяцев этого года из Азербайджана было экспортировано 622 тонны чая на сумму 5 миллионов 484 тысячи долларов США. Это на 144 тысячи долларов США, или на 2,7% больше в стоимостном и на 36 тонн, или на 6,1% больше в весовом выражении, чем за тот же период прошлого года.

За 10 месяцев этого года экспорт чая составил 0,02% от общего объема экспорта Азербайджана.

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