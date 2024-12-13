Перейдет ли Баку к 2030 году полностью на электробусы?

БАКУ /Trend/ - До 2030 года в Баку планируется заменить все виды общественного транспорта на аналоги с электродвигателями.

Эксперт по транспортным вопросам Фуад Алиев сказал Trend, что реализация перехода на электроавтобусы в Баку до 2030 года возможна, несмотря на определенные трудности.

"С этой целью должны быть построены расширенные зарядные станции и другая инфраструктура для работы электрических автобусов. Чтобы электроснабжение и сеть в Баку могли выдержать такую нагрузку, требуются серьезные инвестиции. Количество и доступность зарядных пунктов должны увеличиться.

Такие автобусы дороже традиционных дизельных или бензиновых, но требуют меньших эксплуатационных расходов для длительного использования. Важно, чтобы государство и частный сектор выделяли для этой цели финансовые средства. Кроме того, правительство может принять различные меры поощрения для стимулирования производства электрических автобусов.

Электромобили развиваются быстрыми темпами, но технологические достижения все еще могут потребоваться для производства высокопроизводительных и доступных электрических автобусов, которые преодолевают большие расстояния. Кроме того, развитие аккумуляторных технологий и увеличение их срока службы также будут играть важную роль.

Использование электрических автобусов важно для очистки городской среды и улучшения качества воздуха. Эта цель станет важным шагом вперед, особенно в рамках борьбы с глобальным потеплением. Переход на электрические автобусы также должен быть поддержан общественностью. Важно, чтобы люди принимали такие транспортные средства, а также были довольны их комфортом и надежностью.

Следовательно, к 2030 году полный переход на электробусы в Баку может быть осуществлен при хорошо спланированном и поэтапном переходе. Однако реализация этой цели потребует определенных ресурсов, технологий и стратегических мер", - отметил он.

Азербайджанское агентство наземного транспорта сообщило Trend, что внедрение автобусов с электродвигателями является неотъемлемой частью устойчивой транспортной системы страны.

"Кроме того, приоритетным является создание зарядной инфраструктуры для автобусов с электродвигателями, специальных полос движения, внедрение низкоуглеродной инфраструктуры. С 2025 года в Азербайджане начнет работу завод китайской компании BYD по производству электрических автобусов. Все это сыграет важную роль в обеспечении столицы автобусами с электродвигателями", - отметили в агентстве.

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