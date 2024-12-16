Всемирный банк готов поддержать экспорт "зеленой" энергии из Центральной Азии в ЕС (Эксклюзив)

АЛМАТЫ /Trend/ - Всемирный банк выразил готовность поддерживать проекты, связанные с экспортом "зеленой" энергии из Казахстана, Узбекистана и Азербайджана в Европейский Союз, при условии их экономической обоснованности.

Об этом Trend сообщил координатор региональных проектов регионального представительства Всемирного банка в Центральной Азии Дмитрий Петрин в кулуарах сессии Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Всемирный банк всячески поддерживает инициативы, связанные с развитием "зеленой" энергетики и торговли энергетикой. Мы активно работаем над проектами в странах Центральной Азии, в том числе в рамках создания регионального рынка торговли энергией", – отметил Петрин.

Однако, по его словам, реализация подобных инициатив требует тщательной экономической оценки их эффективности. "Мы готовы проводить такие расчеты в случае соответствующего запроса от стран, заинтересованных в реализации данного проекта", – подчеркнул он.

Дмитрий Петрин также напомнил, что Всемирный банк финансирует проекты, которые востребованы самими странами. "Наши клиенты и их интересы являются для нас приоритетными, если они соответствуют целям банка. Развитие "зеленой" энергетики – это критически важная область для Центральной Азии", – добавил он.

Напомним, что в рамках COP29 на высшем уровне было подписано межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.