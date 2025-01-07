В Азербайджане ряду лиц будут предоставлены новые квартиры

БАКУ /Trend/ - В трех районах Азербайджана лицам с установленной инвалидностью и семьям шехидов будут предоставлены новые квартиры.

Как сообщает во вторник Trend, Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана уже начало подготовительные работы в связи с этим.

Так, в Нефтчале 20 трехкомнатных, в Саатлы 27 двухкомнатных, 18 трехкомнатных, а в Сальяне 44 трехкомнатных квартир будут переданы лицам с установленной инвалидностью и семьям шехидов.

Агентство спрогнозировало, что обеспечение жильем указанных лиц обойдется в 10,5 миллиона манатов.

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