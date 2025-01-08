Назван объем доходов Азербайджана от экспорта хурмы

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре прошлого года Азербайджан экспортировал 120,3 тыс. тонн хурмы на сумму 86,5 млн долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 4,9 млн долларов США (5,4%) меньше по стоимости и на 4,4 тыс. тонн (3,5%) по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые 11 месяцев прошлого года экспорт хурмы составил 0,36% от общего экспорта страны и 2,80% от экспорта ненефтяного сектора.

Отметим, что в январе-ноябре 2023 года Азербайджан экспортировал 124,7 тысячи тонн хурмы на сумму 91,4 миллиона долларов США.

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