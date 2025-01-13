В Азербайджане увеличилось производство макаронных изделий

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане было произведено 6219,8 тонны макаронных изделий.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, этот показатель на 1435,6 тонны, или на 30% больше, чем за тот же период 2023 года.

Напомним, что в 2023 году в стране было произведено 4784,2 тонны макаронных изделий.

Отметим, что за январь-ноябрь прошлого года было произведено продуктов питания на сумму 4287,2 миллиона манатов, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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