Birbank Biznes предлагает предпринимателям "Быстрый кредит"

БАКУ /Trend/ - Birbank Biznes всегда предлагает удобные и доступные функции для бизнеса, включая различные продукты. Продукт "Быстрый кредит" является продолжением этого подхода. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить кредит на сумму до 300 000 манатов всего за один рабочий день без залога и полностью онлайн. Стоит отметить, что кредит предоставляется предпринимателям на срок до 24 месяцев на выгодных условиях со ставкой от 12 процентов годовых.

Клиенты, желающие воспользоваться возможностью "Быстрого кредита", созданной для поддержки, развития бизнеса и устранения финансовых трудностей, могут выбрать сумму и срок, соответствующие их потребностям. Особенно следует отметить, что клиенты могут легко загрузить и подтвердить свои документы в систему, не посещая филиал, и получить кредит на выгодных условиях всего за один рабочий день.

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Клиентам Birbank Biznes всегда помогут в чате, если у них появятся какие-либо вопросы. Больше о Birbank Biznes на сайте https://b-b.az/bbpr или по телефону информационного центра 896.