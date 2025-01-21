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В Азербайджане увеличилось производство удобрений и соединений азота

Экономика Материалы 21 января 2025 11:40 (UTC +04:00)
В Азербайджане увеличилось производство удобрений и соединений азота

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане был зафиксирован резкий рост производства удобрений и соединений азота.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, в 2024 году в Азербайджане было произведено 652,4 тысячи тонн удобрений и соединений азота.

В 2023 году этот показатель равнялся 453,7 тысячи тонн. Так, производство удобрений и соединений азота в стране увеличилось на 198,7 тысячи тонн или на 43,8 процента.

По состоянию на 1 января 2025 года запасы готовой продукции в Азербайджане составили 74,5 тысячи тонн, что на 19,2 тысячи тонн или на 34,7 процента больше, чем год назад.

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