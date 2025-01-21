В Тегеране началось заседание ирано-азербайджанской экономической комиссии

БАКУ /Trend/ - 21 января в Тегеране стартовало 16-е заседание совместной ирано-азербайджанской экономической комиссии.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ директор Управления по международным вопросам министерства дорог и городского развития Ирана Амин Тараффо.

По его словам, в первый день заседания эксперты рассмотрят и обменяются мнениями по вопросам экономики, торговли, культуры, транспорта, туризма, электроэнергетики и других секторов экономики между двумя странами.

Тараффо сообщил, что 22 января министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садик и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев подпишут меморандум о взаимопонимании по итогам встречи экспертов.

Представитель министерства отметил, что будут обсуждаться вопросы строительства в рамках усовершенствования одного из самых важных проектов в сфере транспорта между Ираном и Азербайджаном - Аразского коридора, а также ввод в эксплуатацию новых пограничных терминалов и мостов.

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