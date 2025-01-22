Между правительством Азербайджана и МВФ начались консультации по статье IV

БАКУ /Trend/ - 22 января заместитель министра финансов, временно исполняющий обязанности министра Азер Байрамов встретился с находящимися с визитом в Азербайджане членами миссии Международного валютного фонда (МВФ) в рамках консультаций между МВФ и правительством Азербайджана по статье IV Устава Фонда.

Как сообщили Trend в министерстве финансов, во время встречи в центре внимания были подготовительные работы по консультациям по Статье IV и направления анализа, который будет проводиться в связи с этим МВФ.

Было отмечено, что А.Байрамов подробно проинформировал о макроэкономических итогах 2024 года, исполнении государственного и сводного бюджетов, бюджетных планах и ожиданиях на 2025 год и среднесрочный период, направлениях бюджетной политики, вопросах применения бюджетного правила, перспективах развития экономики страны, включая устойчивый рост ненефтяного сектора, проводимых реформах в бюджетно-налоговой политике и достигнутых результатах, шагах, предпринимаемых для повышения эффективности по затратам.

Глава миссии Департамента МВФ по Азербайджану, Ближнему Востоку и Центральной Азии Анна Бордон отметила, что в центре внимания консультаций по статье IV на 2025 год находятся последние экономические события, перспективы, включая ускорение экономического роста и снижение инфляции.

В ходе визита миссии, который продлится до 5 февраля 2025 года, планируется провести обсуждения в структурах, входящих в экономический блок правительства, касательно макроэкономических инноваций и перспектив, инициатив по добыче нефти и газа и декарбонизации, а также мер по адаптации к изменению климата.

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