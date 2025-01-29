ЕБРР озвучил объем инвестиций в "зеленую" экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал 196 миллионов евро в восемь проектов в Азербайджане в 2024 году, сообщает Trend.

Большая часть этих средств была направлена на частный сектор и инициативы в области "зеленой" экономики.

ЕБРР сыграл ключевую роль на COP29 в Баку, участвуя в совместном финансировании крупных солнечных электростанций. В результате этого общая мощность финансируемых в Азербайджане возобновляемых источников энергии превысила 1,2 гигаватта. Банк также поддержал первый в стране аукцион по возобновляемым источникам энергии, который открыл путь для строительства солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт в Гарадагском районе.

Кроме того, ЕБРР вложил средства в транспортную инфраструктуру, предоставив Азербайджанскому Каспийскому морскому пароходству (ASCO) кредит в размере 38,7 миллиона евро для расширения торгового флота. Банк также поддержал торговый сектор, одобрив программу торгового финансирования для Международного банка Азербайджана на сумму 46,7 миллиона евро, способствующую интеграции местного бизнеса в глобальные рынки.

Малые и средние предприятия (МСБ) также стали бенефициарами поддержки ЕБРР. Банк предоставил кредиты AccessBank и Bank Respublika, а также возобновил механизм распределения рисков в Азербайджане, заключив соглашение на сумму 15 миллионов евро с AccessBank.

"2024 год стал для нас успешным в Азербайджане", – отметила Наталья Муравидзе, глава представительства ЕБРР в Азербайджане. "Мы осуществили инвестиции в ключевые области – от возобновляемых источников энергии до транспорта и поддержки малого и среднего бизнеса. Уверена, что наше сотрудничество продолжится и в будущем".

ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Азербайджане, вложившим более 4 миллиардов евро в 195 проектов, поддерживая диверсификацию экономики и развитие частного сектора.