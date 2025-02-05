Казахстанская компания построит новый терминал в грузинском порту Поти

АСТАНА /Trend/ - В текущем году планируется запуск нового мультимодального терминала в грузинском порту Поти, который строит казахстанская транспортно-логистическая инвестиционная группа.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана, об этом было сказано в ходе встречи премьер-министра Олжаса Бектенова с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, прибывшим в страну с официальным визитом.

Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества с упором на развитие торгово-экономических связей, расширение взаимодействия в области транспорта и логистики, транспортировки нефти и нефтепродуктов, сферах цифровых технологий, сельского хозяйства, туризма и др.

В ходе встречи Олжас Бектенов отметил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает особое значение укреплению двустороннего сотрудничества с Грузией.

“Работа по увеличению торгового оборота ведется в рамках совместной межправительственной комиссии. Реализуется Дорожная карта по расширению номенклатуры взаимного товарооборота на 2023-2026 годы. Номенклатура экспортируемой продукции из Казахстана пополняется новыми видами несырьевых товаров. Принимаются меры по продвижению 35 видов отечественных товаров на сумму свыше $66 млн на рынок Грузии. В перечне — продукция нефтехимической, металлургической отраслей, пищевой, химической промышленностей и машиностроения”, - отметил Бектенов.

В ходе переговоров также внимание было уделено наращиванию транзитно-транспортного взаимодействия посредством раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. Ожидается, что принимаемые меры позволят к 2027 году увеличить пропускную способность Среднего коридора до 10 млн тонн в год. Кроме того, была подчеркнута важность продолжения работы по установлению конкурентоспособных тарифных условий, снижению сроков доставки и наращиванию объемов перевозок грузов по маршруту. При этом казахстанские компании также участвуют в наращивании мощностей в Грузии.

“За прошлый год объем перевозок по ТМТМ увеличился на 62 процента, до 4,5 млн тонн. С целью наращивания потенциала маршрута, а также устранения “узких мест" нами проводится работа по улучшению инфраструктуры, портовых и терминальных мощностей, увеличению подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков. Правительство Казахстана настроено продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития казахстано-грузинского партнерства по всем направлениям”, – подчеркнул Бектенов.

В свою очередь Ираклий Кобахидзе обозначил заинтересованность Грузии в развитии и укреплении двусторонних связей с Казахстаном. По итогам переговоров премьер-министры Казахстана и Грузии подтвердили намерение развивать и укреплять торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, или Средний коридор) — это международный транспортный коридор, который проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в страны Европы. Этот маршрут также является частью международного проекта “Пояс и путь”, который является возрождением Великого Шелкового пути в современных условиях.