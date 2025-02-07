В январе 2025 года был зафиксирован значительный рост экспорта фруктов из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В первом месяце 2025 года был зафиксирован значительный рост экспорта фруктов из Азербайджана на зарубежные рынки.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, в прошлом месяце на зарубежные рынки было экспортировано 43 тысячи 261 тонна различных фруктовых продуктов на сумму 44,7 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта фруктов в стране вырос на 23,5 процента, а объем стоимости - на 22,8 процента.

В течение месяца из Азербайджана за границу было отправлено больше всего фиников, яблок, груш, айвы, гранатов, цитрусовых. Расширение площади интенсивных садов в стране, дача плодов интенсивных садов, заложенных в предыдущие годы, играет большую роль в увеличении производства и экспорта продукции.

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