В Азербайджане увеличилось производство арматуры

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было произведено 352,4 тыс. тонн стального литья.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Этот показатель на 28,9 тыс. тонн, или на 8,9% больше, чем в 2023 году.

На 1 января этого года запасы готовой продукции составили 1,4 тыс. тонн.

В то же время в 2024 году в Азербайджане было произведено 438,6 тыс. тонн арматуры, что на 97,8 тыс. тонн, или на 28,7% больше, чем годом ранее. На 1 января текущего года запасы готовой продукции составили 23,8 тыс. тонн.

Отметим, что в 2024 году в сферах металлургической промышленности и производства готовых металлических изделий было произведено продукции на 1,3 миллиарда манатов. В сфере производства готовых металлических изделий наблюдается рост на 38,9%, а продукции металлургической промышленности - на 27,1%.

В 2024 году производство медной проволоки увеличилось в 5,5 раза, алюминиевых изделий - на 72,1%, готовых металлических изделий - на 20%, многожильных проводов без изоляции, а также тросов и аналогичных изделий - на 17,9%.