БАКУ /Trend/ - AZAL и израильская авиакомпания El Al подписали код-шеринговое соглашение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице AZAL в соцсети X.

"Мы рады объявить о новом партнерстве между национальным перевозчиком Азербайджана - AZAL и израильской авиакомпанией El Al.

В рамках данного сотрудничества клиенты обеих авиакомпаний смогут воспользоваться рейсами, выполняемыми El Al и "Азербайджанскими авиалиниями", на основе соглашения о код-шеринге. Код авиакомпании El Al (LY) будет добавлен к рейсам "Азербайджанских авиалиний" по маршруту Тель-Авив – Баку, а в будущем также к их транзитным рейсам. Члены программы лояльности Matmid также получат возможность накапливать мили на рейсах, выполняемых в Баку.

Приобрести билеты можно на официальном сайте обеих авиакомпаний или через турагентства", - отмечается в публикации AZAL.

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