Обнародовано количество лицензированных организаций электронных денег в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В прошлом году объем операций, проводимых платежными организациями и организациями электронных денег, составил 60,5 миллиарда манатов.

Об этом сказал руководитель отдела платежных услуг и регулирования платежных систем Центрального банка Азербайджана Хаяледдин Тагиев во время выступления на Азербайджанском финансовом форуме, сообщает Trend.

По его словам, прибыльность ряда организаций электронных денег превышает показатели некоторых банков. "На настоящее время лицензия выдана 15 организациям электронных денег, 8 платежным организациям, 1 оператору платежных систем. Этот процесс продолжается. В ближайшем будущем общее количество этих организаций увеличится до 30.

В целом финтехи оказали значительное влияние на снижение непроцентных доходов банков. В то же время финтех-компании оказали положительное влияние на общую прибыльность банков", - сказал X.Тагиев.

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