Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 февраля

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 февраля.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.7768 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0468 маната, а 100 российских рублей — 1.8579 маната.
|
Валюты
|
1 доллар США
|
USD
|
1.7000
|
1 евро
|
EUR
|
1.7768
|
1 австралийский доллар
|
AUD
|
1.0818
|
1 белорусский рубль
|
BYN
|
0.5015
|
1 болгарский леви
|
BGN
|
0.9085
|
1 дирхам ОАЭ
|
AED
|
0.4628
|
100 южнокорейских вон
|
KRW
|
0.1182
|
1 чешская крона
|
CZK
|
0.0709
|
1 китайский юань
|
CNY
|
0.2334
|
1 датская крона
|
DKK
|
0.2382
|
1 грузинский лари
|
GEL
|
0.6035
|
1 гонконгский доллар
|
HKD
|
0.2187
|
1 индийская рупия
|
INR
|
0.0195
|
1 британский фунт стерлингов
|
GBP
|
2.1448
|
10000 иранских риалов
|
IRR
|
0.0253
|
1 шведская крона
|
SEK
|
0.1587
|
1 швейцарский франк
|
CHF
|
1.8823
|
1 израильский шекель
|
ILS
|
0.4784
|
1 канадский доллар
|
CAD
|
1.1987
|
1 кувейтский динар
|
KWD
|
5.5063
|
100 казахских тенге
|
KZT
|
0.3400
|
1 катарский риал
|
QAR
|
0.4664
|
1 кыргызский сом
|
KGS
|
0.0194
|
100 венгерских форинтов
|
HUF
|
0.4433
|
1 молдавский лей
|
MDL
|
0.0912
|
1 норвежская крона
|
NOK
|
0.1525
|
100 узбекских сомов
|
UZS
|
0.0131
|
100 пакистанских рупий
|
PKR
|
0.6087
|
1 польский злотый
|
PLN
|
0.4280
|
1 румынский лей
|
RON
|
0.3570
|
100 российских рублей
|
RUB
|
1.8579
|
1 сербский динар
|
RSD
|
0.0152
|
1 сингапурский доллар
|
SGD
|
1.2670
|
1 саудовский риал
|
SAR
|
0.4533
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
xdr
|
2.2282
|
1 турецкая лира
|
TRY
|
0.0468
|
1 туркменский манат
|
TMT
|
0.4857
|
1 украинская гривна
|
UAH
|
0.0408
|
100 японских йен
|
JPY
|
1.1204
|
1 новозеландский доллар
|
NZD
|
0.9723