В 57 организациях Азербайджана выявлено свыше 13 млн манатов лишних и необоснованных платежей из госбюджета

БАКУ /Trend/ - В 2024 году Служба государственного финансового контроля министерства финансов Азербайджанской Республики провела контрольные мероприятия в 100 организациях, получивших средства из государственного бюджета.

Об этом Trend сообщили в министерстве финансов.

Основную часть деятельности Службы за отчетный период составили проверки, связанные с исполнением писем и решений, поступивших от Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов Азербайджанской Республики.

На основании этих писем и решений в 57 организациях были проведены проверки, в ходе которых выявлены излишние и необоснованные выплаты на сумму 13.331,5 тысячи манатов. Материалы проверок были направлены в соответствующие прокуратуры и правоохранительные органы для правовой оценки выявленных нарушений.

Кроме того, согласно рабочему плану, в 2024 году Служба провела проверки в 38 организациях, в результате которых выявлены лишние и необоснованные платежи на сумму 6.360,1 тысячи манатов. Из них 5.146,6 тыс. манатов были взысканы с виновных лиц в ходе и после проверок, путем уплаты в государственный бюджет или за счет выполнения работ и услуг. Материалы проверок были направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для правовой оценки выявленных недостатков на сумму 1.213,5 тысячи манатов в 2 организациях.

На основании обращений граждан Служба также провела проверки в 5 организациях, в результате которых были выявлены излишние и необоснованные выплаты на сумму 4,5 тысячи манатов. Документы, составленные по результатам этих проверок, были направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки выявленных недостатков.

В ходе проверок за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 410.1 и 410.2 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, на 45 должностных лиц были наложены штрафы в размере 40,6 тыс. манатов, за исключением объектов контроля, материалы проверок которых были направлены в прокуратуру и правоохранительные органы для правовой оценки, и обеспечена уплата этих штрафов в государственный бюджет.

Для устранения недостатков, выявленных в результате контрольных мероприятий, проведенных Службой за отчетный период, и предотвращения их в будущем, а также для принятия мер в пределах своих полномочий в отношении должностных лиц, виновных в их совершении, в подведомственные этим организациям центральные органы исполнительной власти и соответствующие местные органы исполнительной власти были направлены письма и даны соответствующие рекомендации.

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