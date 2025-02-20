Между АЖД и Азиатским банком развития обсуждено восстановление железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов встретился с главой представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Суннией Дуррани-Джамал.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на ЗАО.

На встрече обсуждались сотрудничество в области цифровизации, декарбонизации, устойчивости и других направлениях, а также были высоко оценены эффективные партнерские отношения между двумя структурами и поддержка АБР развития железнодорожной инфраструктуры Азербайджана.

Отмечено, что такие области, как энергосбережение, производство возобновляемой энергии, управление отходами, эффективное использование ресурсов, могут рассматриваться как новый этап сотрудничества между АЖД и AБР, придающими большое значение сокращению углеродного следа.

На встрече также состоялся обмен мнениями о таких проектах, как цифровизация железнодорожной системы Азербайджана, осуществляемая при поддержке АБР, восстановление железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама, а также о возможностях сотрудничества в новых направлениях.

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