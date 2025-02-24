Увеличился внешнеторговый оборот Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Объем внешнеторгового оборота Азербайджана в январе текущего года составил 5,91 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, эта цифра на 2 миллиарда 104,7 миллиона долларов США, или на 70,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем внешнеторгового оборота Азербайджана в январе прошлого года составил почти 3 млн долларов США.

В прошлом месяце на долю экспорта пришлось свыше 3 миллиардов долларов торгового оборота, импорта - 2,1 миллиарда долларов, что на 1,2 миллиарда долларов (64,8%) и 910 миллионов долларов (79,7%) больше, чем в прошлом году соответственно.

За отчетный период положительное сальдо внешней торговли составило 986 миллионов долларов, что на 285 миллионов долларов, или на 40,7% больше, чем годом ранее.