В Баку проходит мероприятие на тему "Аграрное страхование в Азербайджане: Развитие и перспективы" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит мероприятие на тему "Аграрное страхование в Азербайджане: Развитие и перспективы".

Как сообщает во вторник Trend, целью проведения мероприятия является встреча с представителями СМИ и журналистами, информирование СМИ о деятельности Аграрного страхового фонда и подведение итогов 2024 года.

В мероприятии принимают участие председатель правления Аграрного страхового фонда Фуад Садыгов, советник министра сельского хозяйства Заур Алиев, заведующий отделом Агентства развития медиа Эльшан Агаев, заведующий отделом международного сотрудничества и исследований Аграрного страхового фонда Азер Мамедов, а также представители СМИ.

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