Азербайджан увеличил экспорт продукции в Германию

БАКУ /Trend/ - В январе 2025 года объем торгового оборота между Азербайджаном и Германией составил 283,4 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, этот показатель вырос на 223,4 миллиона долларов США, или в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в январе 2024 года объем торгового оборота между Азербайджаном и Германией составил 60 миллионов долларов США.

В прошлом месяце стоимость продукции, экспортированной из Азербайджана в Германию, составила 228,3 миллиона долларов США. Это на 225,8 млн долларов США, или в 92,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В январе 2024 года стоимость экспортируемой из Азербайджана в Германию продукции составила 2,5 миллиона долларов США.

Стоимость продукции, импортированной из Германии в Азербайджан за указанный период составила 55,1 миллиона долларов США, что на 2,5 миллиона долларов США, или на 4,3 процента меньше, чем годом ранее. В январе 2024 года стоимость импортированной из Германии в Азербайджан продукции составила 57,6 миллиона долларов США.

По расчетам, в январе стоимость экспортируемых из Азербайджана в Германию товаров составила 173,2 миллиона долларов США, что в 4,1 раза превышает стоимость импорта.

Отметим, что в течение 2024 года объем торгового оборота между Азербайджаном и Германией составил 1,6 миллиарда долларов США. Объем экспорта в эту страну составил 777 миллионов долларов США, а объем импорта - 825 миллионов долларов США.