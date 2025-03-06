В Баку пройдет праздничная ярмарка «Из села в город»

БАКУ /Trend/ - В преддверии праздника Новруз ОАО «Аграрные закупки и снабжение» при министерстве сельского хозяйства Азербайджана с 8 по 19 марта организует ярмарку «Из села в город».

Как сообщает Trend, основная цель организации ярмарки, которая будет работать 12 дней, является обеспечение повышенного спроса граждан на сельскую продукцию, создание альтернативных пунктов продаж для фермерских хозяйств.

Одним из главных преимуществ ярмарки, которая пройдет по адресу: Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро «Гянджлик»), станет то, что продукцию будут продавать непосредственно сами фермеры.

Всего в ярмарке ожидается участие свыше 55 фермеров более чем из 20 регионов страны. Фермеры реализуют свыше 150 наименований сельскохозяйственных и продовольственных продуктов. Отметим, что продукция, которая будет выставлена на новрузовской ярмарке «От села к городу», будет представлена покупателям фермерами, предварительно зарегистрировавшимися для участия в ярмарке. Они будут обеспечены прилавками, весами, холодильниками и другими принадлежностями и оборудованием без какой-либо оплаты.

Для контроля качества реализуемой продукции на ярмарке ежедневно будет работать передвижная пищевая лаборатория Агентства пищевой безопасности Азербайджана. Граждане смогут воспользоваться услугами лаборатории для изучения показателей качества любого товара, выставленного на продажу на ярмарке.