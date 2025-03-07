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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 марта

Экономика Материалы 7 марта 2025 09:21 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 марта

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 7 марта.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.8382 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0466 маната, а 100 российских рублей — 1.9101 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7000

1 евро

EUR

1.8382

1 австралийский доллар

AUD

1.0721

1 белорусский рубль

BYN

0.5301

1 болгарский леви

BGN

0.9397

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4629

100 южнокорейских вон

KRW

0.1176

1 чешская крона

CZK

0.0734

1 китайский юань

CNY

0.2347

1 датская крона

DKK

0.2464

1 грузинский лари

GEL

0.6111

1 гонконгский доллар

HKD

0.2187

1 индийская рупия

INR

0.0195

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.1905

10000 иранских риалов

IRR

0.0298

1 шведская крона

SEK

0.1673

1 швейцарский франк

CHF

1.9269

1 израильский шекель

ILS

0.4695

1 канадский доллар

CAD

1.1884

1 кувейтский динар

KWD

5.5170

100 казахских тенге

KZT

0.3417

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0194

100 венгерских форинтов

HUF

0.4606

1 молдавский лей

MDL

0.0932

1 норвежская крона

NOK

0.1563

100 узбекских сомов

UZS

0.0132

100 пакистанских рупий

PKR

0.6075

1 польский злотый

PLN

0.4401

1 румынский лей

RON

0.3695

100 российских рублей

RUB

1.9101

1 сербский динар

RSD

0.0157

1 сингапурский доллар

SGD

1.2755

1 саудовский риал

SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.2587

1 турецкая лира

TRY

0.0466

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0412

100 японских йен

JPY

1.1509

1 новозеландский доллар

NZD

0.9718
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