Судно-паром "Профессор Гюль" возвращено в эксплуатацию после ремонта

БАКУ /Trend/ - Доковый ремонт судна-парома "Профессор Гюль", принадлежащего ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) завершен.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на ASCO.

"Ремонтные работы проводились на Судоремонтно-строительном заводе "Зыг".

На судне были выполнены корпусные сварочные работы, автоматизация и трубопроводные работы, а также отремонтированы различные насосы. Подводная и надводная части парома были очищены и окрашены. Также в каютах проведены необходимые работы для улучшения условий проживания экипажа.

На судне были обновлены неисправные средства связи и электрорадионавигационное оборудование. Кроме того, на судне-пароме установлены современные спутниковые терминалы связи Inmarsat-C, средне- и коротковолновые радиостанции, стационарные ультракоротковолновые радиостанции, аварийный радиомаяк, аварийно-спасательные радиостанции и передатчики, Автоматическая идентификационная система (AIS), радиолокационная станция и гирокомпас.

После завершения докового ремонта судно-паром было возвращено в эксплуатацию.

Длина судна "Профессор Гюль" составляет 154,5 метра, ширина – 18,3 метра, а максимальная скорость – 15 узлов", - говорится в информации ASCO.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!