Борис Джонсон отметил важность шагов Азербайджана на пути к реализации Парижского соглашения на COP29

БАКУ /Trend/ - В ходе СОР29 Азербайджаном были сделаны важные шаги в реализации Парижского соглашения.

Как сообщает Trend, об этом сказал бывший премьер-министр Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон в видеообращении в ходе панельной дискуссии на тему "COP29: Прорыв к Белену - Ускорение трансформации" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Борис Джонсон поздравил Международный центр Низами Ганджави с успешной организацией форума, на котором собрались мировые лидеры и сотни ведущих политиков и законодателей. Он подчеркнул, что в настоящее время необходимо стоять на стороне тех, кто борется за демократию, а также продолжать сосредоточиваться на глобальных проблемах, включая защиту окружающей среды и сокращение выбросов.

"В Великобритании мы председательствовали на COP26, где нам удалось утвердить Глазгоское климатическое соглашение, что привело к обязательствам 90% стран по сокращению выбросов в рамках национально определённых вкладов", — сообщил Джонсон.

Также он отметил достижения на COP26, такие как Глобальное обязательство по метану, направленное на сокращение выбросов метана, который значительно более опасен для климата, чем углекислый газ. Борис Джонсон подчеркнул, что такие компании, как SOCAR в Азербайджане, сыграли важную роль в этих обсуждениях.

"Независимо от политической принадлежности или страны, все соглашаются с тем, что сокращение выбросов не только защищает планету, но и способствует созданию рабочих мест, инвестиций и экономическому росту", - сказал он.

Он подчеркнул, что создание новых источников энергии помогает обеспечить энергетическую безопасность и защитить от колебаний цен на энергоносители.

"Я всегда был сторонником того, чтобы все страны могли сократить свои выбросы и при этом увидеть экономические выгоды от этого", — добавил Борис Джонсон.

Он рассказал, что возглавляет организацию Better Earth, которая работает с правительствами и международными компаниями для решения проблемы снижения выбросов и получения выгоды от этого процесса.

Борис Джонсон также выразил удовлетворение по поводу взаимодействия его коллег из Better Earth с SOCAR и другими компаниями, а также подчеркнул важность ускорения использования устойчивых видов топлива и реализации проектов по обеспечению чистого воздуха.

"Better Earth готова продолжить свою работу и сотрудничать с любым правительством или организацией для поиска решений и совместных действий", — заключил он.