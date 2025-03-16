Названа стоимость азербайджанского импорта удобрений за январь

БАКУ /Trend/ - В январе этого года в Азербайджан было импортировано 13,02 тысячи тонн удобрений.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, объем затрат на импорт этого количества удобрений составил 5,15 миллиона долларов США.

Объем импорта удобрений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в количественном выражении сократился на 230 тонн, или на 1,7 процента, в стоимостном выражении увеличился на 860 тысяч долларов США, или на 20 процентов.

Так, в первый месяц прошлого года в Азербайджан было импортировано 13,25 тысячи тонн удобрений на сумму 4,3 миллиона долларов США.

В прошлом месяце средняя цена импортируемых удобрений составляла 395 долларов за тонну, что на 72 доллара, или на 22,3 процента выше, чем в том же месяце прошлого года. В соответствующий период 2024 года эта цена составляла 323 доллара США.

Отметим, что за прошлый год объем импортированных в Азербайджан удобрений составил 162,4 тысячи тонн, а стоимость - 72,5 миллиона долларов США.