Названо количество электромобилей, ввезенных в Азербайджан в первые два месяца 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 309 электромобилей.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, стоимость импорта этих электромобилей составила 12,1 миллиона долларов США. Этот показатель на 232 единицы (42,9%) и на 10,8 миллиона долларов США (47,1%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в первые два месяца 2024 года в Азербайджан был импортирован 541 электромобиль на сумму 22,8 миллиона долларов США.

В отчетный период средняя цена одного импортированного электромобиля составила 39,1 тысячи долларов, что на 3,1 тысячи долларов или на 7,3 процента меньше по сравнению с прошлым годом. В первом месяце прошлого года средняя цена одного импортированного электромобиля составляла 42,2 тысячи долларов.

Отметим, что за январь-февраль текущего года в Азербайджан было импортировано 16 тысяч 758 автомобилей на сумму 288,9 миллиона долларов США.