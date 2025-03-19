В Азербайджане увеличилось производство дизельного топлива в январе-феврале 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено 457,3 тысячи тонн газойлей (дизельного топлива).

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 73,7 тысячи тонн, или на 19,2 процента, выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Так, в январе-феврале прошлого года в стране было произведено 383,6 тысячи тонн газойлей (дизельного топлива).

По состоянию на 1 марта текущего года запасы готовой продукции составили 195,4 тысячи тонн.

Отметим, что в отчетный период общая стоимость производства в секторе нефтепродуктов составила 1 миллиард 29,1 миллиона манатов, что на 15,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.