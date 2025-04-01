АСТАНА /Trend/ - Благодаря своему стратегическому расположению Казахстан стремится стать ведущим торгово-логистическим хабом Евразии.



Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на казахстанско-словенском бизнес-форуме.

По словам Президента Токаева, Казахстан может предоставить прямой доступ к рынкам с более чем 1,5 миллиарда потребителей в рамках Евразийского экономического союза, Центральной Азии и Китая.

"В настоящее время наша страна обеспечивает 90 процентов наземной торговли между Европой и Китаем. Мы активно развиваем важнейшие международные транзитные коридоры, такие как Срединный коридор и Север-Юг. Наши порты Актау и Курык играют важную роль в транзите через Каспийское море", — сказал Президент Токаев на бизнес-форуме.

Он также отметил, что Казахстан стремится стать ярким "маяком" коммерции и сложной сети логистики, соединяющей огромные просторы Евразии.

"Сегодня Казахстан производит 19 из 34 редкоземельных элементов, которые крайне важны для экономики ЕС, и активно сотрудничает с ведущими мировыми компаниями для раскрытия потенциала этого сектора через прагматичную формулу: инвестиции и технологии в обмен на сырьё", — добавил он.

Отметим, что 31 марта Президент Словении Наташа Пирц-Мусар прибыла с официальным визитом в Казахстан, где встретилась с Президентом Токаевым. Лидеры двух стран провели переговоры как в узком, так и в расширенном форматах. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Президента Словении открывает исключительные перспективы для углубления и расширения казахстанско-словенского партнёрства.