БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в этом году частные перевозчики привезут в Азербайджан более 100 автобусов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил начальник Бакинского регионального управления Агентства наземного транспорта Азербайджана Тарлан Сафаров на первой сессии Национального форума по развитию бизнеса на тему "Обсуждение вопросов и предложений по развитию транспортной инфраструктуры".

По его словам, на 11 автобусных маршрутах обновлено 154 автобуса.

Он отметил, что в прошлом году по городу Баку было перевезено 476 тысяч пассажиров, что на 6 процентов больше, чем в 2023 году.

"В 2024 году среднее количество автобусов, курсирующих в течение дня, было увеличено до 2160. Количество автобусов в Баку планируется довести до 2800. Также в перевозках было задействовано 165 электрических автобусов. Ожидается, что в этом году частные перевозчики завезут более 100 автобусов. А количество автобусов, подключенных к системе безналичной оплаты в городе Баку, увеличилось по сравнению с 2023 годом на 43 процента и достигло почти 2000 единиц. В районе станций метро "Кёроглу", "Гянджлик" и "28 Мая" введены в эксплуатацию пункты транспортной развязки. В Баку организовано 22 тысячи 995 парковочных мест на 1766 парковочных пунктах", - подчеркнул он.

По словам Тарлана Сафарова, в направлении Баку-Сумгайыт открыты 4 маршрута.

"В течение дня из Баку в направлении Сумгайыта и поселка Сарай перевозится около 25 тысяч пассажиров", - добавил он.

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