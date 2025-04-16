Госагентство автодорог о проведенных и запланированных работах на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях, в соответствии с различными программами, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана реализуются 44 проекта строительства автодорог общей протяженностью 3382,6 км и один проект строительства аэропорта.

Об этом сказал начальник отдела эксплуатации и ремонта искусственных сооружений Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Асим Мамедли сегодня на Национальном форуме развития бизнеса в Баку, сообщает Trend.

"Агентством уже завершено строительство автомобильной дороги общей протяженностью 327,7 км. На этих автомобильных дорогах ведется строительство 45 тоннелей общей протяженностью 69,1 км. В 28 из этих автомобильных тоннелей уже завершены буровые и взрывные работы. На этих дорогах планируется строительство 447 мостов общей протяженностью 9581,6 км, из которых уже завершено строительство 392 мостов. Наряду с этим, уже завершены строительные работы на 9 виадуках, всего по этим проектам предусмотрено строительство 16 виадуков", - отметил представитель агентства.

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