Назван объем азербайджано-китайского торгового оборота за первые три месяца года

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года объем взаимной торговли между Азербайджаном и Китаем увеличился более чем на 37 процентов, превысив 1,02 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом было сказано 16 апреля в Баку на 10-м заседании азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

На заседании было особо подчеркнуто, что сотрудничество в торгово-экономической сфере стабильно развивается, Китай является одним из основных экономических и торговых партнеров Азербайджана.

В то же время было отмечено, что Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Китая на Южном Кавказе. Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 21 процент, составив 3,7 миллиарда долларов. Положительная динамика сохраняется и в первом квартале текущего года - объем взаимной торговли увеличился более чем на 37 процентов, превысив 1,02 миллиарда долларов.

Азербайджан выразил заинтересованность в расширении экспорта в Китай, особенно в сфере сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Также была отмечена положительная динамика инвестиционного сотрудничества в таких областях, как промышленность, нефтегазовый сектор, нефтехимия, «зеленая» энергетика, высокие технологии, инновации и космос. Сообщалось, что объем инвестиций, направленных из Китая в Азербайджан, достиг 942 миллионов долларов США. В то же время общий объем азербайджанских инвестиций в Китай, включая вложения Государственного нефтяного фонда, составил примерно 2,1 миллиарда долларов США.

Отметим, что на заседании председательствовали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседатель комиссии Шахин Мустафаев и заместитель министра коммерции Китайской Народной Республики и международный представитель по торговле Китая Линь Цзи.

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