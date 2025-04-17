Судно ASCO "Ходжалы" впервые вошло в воды Индийского океана

БАКУ /Trend/ - Судно типа Handysize под названием "Ходжалы", принадлежащее ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO), впервые с начала эксплуатации вошло в воды Индийского океана.

Об этом в четверг сообщили Trend в ASCO.

"В марте текущего года судно погрузило 37 тысяч тонн кальцинированной соды в порту Портленд (США) и направилось через воды Тихого океана в порт Джакарта (Индонезия). После частичной разгрузки в Джакарте "Ходжалы" прошло через Малаккский пролив, расположенный между Индонезией и Малайзией, и направилось в сторону Индийского океана.

В настоящее время судно движется в направлении Индии, где по маршруту планируется выгрузка сначала в порту Каттупалли, а затем в порту Кандла.

Отметим, что судно было введено в эксплуатацию в мае 2024 года в рамках стратегии ASCO по расширению географии деятельности и увеличению потенциала грузоперевозок за пределами Каспийского моря.

Дедвейт судна "Ходжалы" составляет 38 593 тонны. Его длина — 180 метров, ширина — 30 метров, осадка — 10,47 метра. Максимальная скорость — 15,7 узла. Судно предназначено для плавания без ограничений.