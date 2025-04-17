Азербайджанским компаниям в Словении будет оказана поддержка на государственном уровне - Митча Благанье

БАКУ /Trend/ - Азербайджанским компаниям в Словении будет оказана соответствующая поддержка на государственном уровне.

Об этом сказал сегодня на азербайджано-словенском бизнес-форуме в Баку генеральный секретарь министерства экономики, туризма и спорта Словении Митча Благанье, сообщает Trend.

"Словенские компании добились значительных успехов во всем мире благодаря своим высоким достижениям в инженерии, технологиях, промышленности и других областях. В таких областях, как аэрокосмическая промышленность, информационные технологии, строительство наша страна зарекомендовала себя как европейский хаб. Мы добились успехов в фармацевтической и автомобильной промышленности. У нас есть сотрудничество с зарубежными странами в этих областях", - сказал он.

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