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Азербайджан усиливает свои позиции на международной арене - Таня Файон

Экономика Материалы 17 апреля 2025 15:36 (UTC +04:00)
Азербайджан усиливает свои позиции на международной арене - Таня Файон

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан как один из основных игроков на международной арене усиливает свои позиции.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала министр иностранных дел Словении Таня Файон сегодня на азербайджано-словенском бизнес-форуме в Баку.

"Азербайджан позиционирует себя как центр инноваций, промышленности и торговли. Несмотря на то, что Азербайджан и Словения не являются соседями в географическом плане, диверсификация нашего экономического сотрудничества сокращает расстояние между нами. Словения обладает открытой, экспортоориентированной экономикой. У нас развиты многие отрасли, от фармацевтики до автомобилестроения", - сказала она.

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